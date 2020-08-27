شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يخوض مباراة لكرة "الصابون" قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو، لحسين الشحات نجم هجوم الأهلي وهو يلعب مع أبنائه كرة القدم في مياه بالصابون خلال قضاء إجازتهم في العين السخنة، ويُجرى حسين الشحات مسحة كورونا خلال الأيام القادمة تمهيداً للانتظام فى مقر النادى لأداء البرنامج التأهيلى الخاص بحالته الصحية بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز حسين الشحات لموقعة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا نظراً للحاجة الفنية لخدماته.

ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامجا لتجهيز اللاعب في أسرع وقت وفقاً لتعليمات رينيه فايلر وكان السويسرى رينيه فايلر قد أبدى غضبه الشديد من تعامل جهاز الكرة مع ملف حسين الشحات، والذى أجرى جراحة الفتاق في وقت خاطي على حد وصفه، الأمر الذي تسبب في غيابه عن جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر حتى الأن في بطولة الدوري العام وبالتحديد منذ استئناف النشاط الكروي.

وأكد فايلر لعبد الحفيظ أنه يتحمل غياب حسين الشحات عن التدريبات والمباريات وآخرها مباراة الزمالك في قمة الدوري العام والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بسبب اختيار مدير الكرة توقيتا خاطئا لإجراء اللاعب الجراحة رغم أنه يشتكي منها منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يتم السماح للاعب بإجرائها أثناء فترة توقف النشاط الكروي الطويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد فايلر أن الحفيظ أبلغه اثناء إجراء اللاعب للجراحة أنه سيعود بعد شهرين وهي المدة التي مرت لكن اللاعب لم يتثنى له حتى الآن العودة للتدريبات لاستمرار مرحلة علاجه، وأشتكى فايلر للخطيب من إدارة بعض الملفات داخل جهاز الكرة وأبرزها ملف حسين الشحات والذي تأثر الفريق بشدة بعد غيابه خاصة وأنه جاء بالتزامن مع رحيل رمضان صبحي وإصابة عدد كبير من اللاعبين في خط الهجوم.