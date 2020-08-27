شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هيما يتقدم للمقاصة ومروان حمدى يتعادل لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مصر المقاصة على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ عن طريق محمد إبراهيم فى الدقيقة التاسعة وتعادل مروان حمدى فى الدقيقة العاشرة لدجلة لتصبح النتيجة التعادل بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:"حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ، خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعى".

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

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فيما ضم تشكيل وادي دجلة كلا من محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.