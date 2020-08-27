شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 حمامات سباحة وملعبين فى خطة الوزارة لمراكز الشباب بعائد 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإنتهاء من إنشاء عدد 3 حمامات سباحة بمراكز شباب قليوب وشبلنجة وناصر بالإضافة إلي ملعبين منجلين نجيلاً صناعياً أحدهما خماسي والأخر سباعي بمركز شباب ناصر بمحافظة القليوبية ، ودخولهم ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع حوالى 30 مليون جنية.

جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تنفيـذ عدد 14 مشروع مابين عدد 5 حمامات سباحة وعدد 7 ملاعب نجيل صناعي ومحلات تجارية من ضمن مشاريع الطرح الاستثماري موزعين علي 11 مركز شباب بمحافظة القليوبية بعائد استثماري يتجاوز 55 مليون جنيه.

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وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الإستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية دون تحمل ميزانية الوزارة أية أعباء مالية ، مشيرا أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة .

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، ، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات .