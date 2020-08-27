شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يزور الأهلى لأول مرة بعد توليه تدريب المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأن داخل النادى الأهلى، فى زيارة هى الأولى للبدرى لمقر القلعة الحمراء منذ وقت طويل، حيث لبى دعوة حضور تكريم مدربه الأسبق عمرو أبو المجد، وتواجد بمقر النادي وسط حفاوة بالغة بالمدير الفني لمنتخب مصر.

وينظم الجيل الذهبى للنادى الأهلى حفل تكريم لمدربهم الدكتور عمرو أبو المجد بمقر النادى الأهلي بالجزيرة، للاحتفال به كنوع من أنواع الوفاء، وشهد الحفل حضور نجوم هذا الجيل من بينهم أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد، وتواجد حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور الاحتفال مع زملاء جيله بفريق 17 سنة بالقلعة الحمراء.

وتلقى البدري الدعوة من نجوم النادي الأهلي لحضور الاحتفالية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة بوصفه أحد نجوم الأهلي القدامى، وتعد تلك الزيارة الأولى للبدرى لمقر القلعة الحمراء منذ وقت طويل.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما، ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل، موضحا أن الحفل فرصة للم الشمل واللقاء مجددا بأصدقاء الطفولة.

فيما تحول معسكر المنتخب الوطنى الأول فى شهر أكتوبر المقبل إلى صداع فى رأس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول واللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، حيث لم يتم حسم الموقف النهائى للمعسكر حتى الآن، رغم قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر، على أن تتضمن هذه الفترة مباراة ودية للمنتخبات، بينما يخوض المنتخب مباراتين فى نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون أمام توجو. Advertisements حسام البدرى من جانبه عرض على اتحاد الكرة إمكانية عدم إقامة المعسكر فى شهر أكتوبر المقبل، على أن يمنح الأولوية لاستئناف مباريات الدورى بحيث يصل اللاعبون لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل مباراتى توجو، إلا أنه اشترط فى هذه الحالة أن يتم منح المنتخب أسبوع إضافى للتوقف فى نوفمبر بحيث يخوض الفراعنة مباراة ودية قبل مواجهتىّ توجو. فى المقابل، لم تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة موقفها النهائى من المعسكر، ولكن النية داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تتجه لمنح المنتخب الوطنى الأول فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، بينما لن يتم ايقاف الدورى خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدورى، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفنى للمنتخب حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة فى نوفمبر. من جانبه، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة، من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من ٥ أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري، وخوض اللاعبين لعدد من المباريات، أملا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة. وأوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.



حفل تكريم عمرو أبو المجد