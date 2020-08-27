شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يتصدى لركلة الجزاء الثانية للاتحاد السكندري أمام الحرس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى عاد السيد حارس الاتحاد السكندري لركلة الجزاء الثانية له ، أمام محمد عبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود فى المباراة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، حيث سبق وتصدى عماد السيد لركلة جزاء أولى فى الدقيقة 58 عن طريق صطفى جمال ، ليمنع المتافس من زيادة رصيده من الأهداف ، لتستمر النتيجة 1/0 لفريق حرس الحدود.

وتقدم عبد الرحمن جبنة، لاعب حرس الحدود، لفريقه على الاتحاد السكندرى، بالهدف الأول فى الدقيقة 62 من عمر المباراة المقامة حاليا، على ستاد الإسكندرية، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح حرس الحدود بعدما انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود بالتعادل السلبى قبل أن يفتتح جبنة التسجيل فى الشوط الثانى لصالح حرس الحدود.

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهرت الخطورة منذ الدقائق الأولى وتألق بشكل ملحوظ حارسى المرمى الذين زادوا عن مرماهم ببسالة وأضاع جريندو عبد اللطيف هجمتين خطيرتين لصالح الحدود ، فى الوقت الذى أضاع فيه محمد الصباحى وخالد فرصتين للإتحاد السكندرى ، وقد قام طلعت يوسف بإجراء تغيير مبكر بإخراج محمد الصباحى ونزول الإيفوارى رزاق سيسيه .

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من عماد السيد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أسامة العزب و محمود رزق وإسلام جمال و السيد سالم ، وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت و محمد الصباحي و خالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر

Advertisements

بينما ضمت تشكيلة الحدود كل من احمد السعدني ، عبد الله جمعة ، محمود الشبيني ،خالد سامي ، مصطفي مارسيلو، ايوب بن مشارك ،احمد فتحي حمزة ، مصطفي جمال ، ابراهيم كونيه ،جريندو عبداللطيف ، نانا انتوى .

و يحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى في ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق في المقابل حذر محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة في المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة في جدول المسابقة.