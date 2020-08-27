شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة المقاصة ووادى دجلة فى الجولة 22 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 22 للدوري والتى يحتل صدارتها النادى الأهلى برصيد 59 نقطة.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:"حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ، خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعى".
ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.
فيما ضم تشكيل وادي دجلة كلا من محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.
ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لمواصلة نغمة الانتصارات ضمن خطة تصحيح مسار الفريق الفيومى منذ عودته للقيادة الفنية معتمداً على العناصر المميزة بالفريق وعلى رأسهم الهداف صلاح أمين فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط للهروب من شبح الهبوط الذى يلاجقه بشدة.
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