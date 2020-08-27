شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. درع الدورى لم يتغير شكله طوال 67 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بطولة الدورى هي أحد أهم البطولات المحلية ، التي يشارك بها العديد من الفرق التي يصل عددها الى 18 فريقا ، والفريق الفائز هو الذى يحقق اعلى عدد من النقاط بين الفرق، وتم تصميم الدرع موسم 1949/1950 ، وهو عبارة عن درع دائرى من الفضة و محاط بإطار من الخشب ، ويبلغ قطره 95 سم .
أقيمت أول نسخة عام 1948، وتوّج بها الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب حتى الآن حيث توج 41 مرة، ويليه الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة، ويليهما الإسماعيلي بـ 3 مرات،
ولم يتغير شكل درع البطولة منذ تصميمه إلا موسم 2016 ، حيث قرر اتحاد الكرة تغيير تصميمه ليرسم عليه أهرامات الجيزة وعلم مصر ، بعدأن ظل شكله القديم طوال 67 عاما .
وأول نسخة من الدرع الجديد حصل عليها الأخهلى الذى توج بالدورى في الموسم الذى تم تغيير التصميم فيه ، بعد أن أرسل الزمالك الدرع القديم الى الاهلى دون الرجوع الى اتحاد الكرة ، ، لتقوم الجبلاية بتسليم الفريق الأحمر التصميم الجديد ، مع إعادة النسخة القديمة الى متحف اتحاد الكرة .
وفيما يخص بطولة الدورى هذا الموسم، يقع الأهلى في الصدارة برصيد 59 نقطة ، بعد أن خاض 22 مباراة ، فاز في 19 و تعادل في 2 ، و خسر واحدة .
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