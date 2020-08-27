خاص ـ اختبار طبي يحسم مشاركة سليمان أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق سيخضع لاختبار طبي جديد لتحديد موقفه من مباراة المصري البورسعيدي.

وعاني وليد سليمان من الإصابة خلال كرة مشتركة مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك خلال مباراة القمة وفتوجه بعد اللقاء لإحدي المستشفيات وأجري أشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في عظمة"الترقوة".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وليد سليمان تألم بشدة عقب مباراة القمة لدرجة أنه لم يستطع النوم لمدة 48 ساعة لكن بدأ في أداء تدريبات الجري حول الملعب وحتي الآن لم يتحدد موقفه من لقاء المصري وهل سيلحق به أم لا وإن كانت فرص تواجده في القائمة الحمراء حتى الآن 50%".

ويلتقي نادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.