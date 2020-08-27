"في ليلة تألق عماد السيد".. الاتحاد يُعاقب الحرس على ركلتي الجزاء بتعادل قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الاتحاد تعادلاً قاتلاً أمام نظيره حرس الحدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

تقدم حرس الحدود في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه عبدالرحمن خالد "جبنة"، قبل أن يتعادل أحمد راشد للاتحاد في الدقيقة 90+7.

وشهدت المباراة إهدار نادي حرس الحدود ركلتي جزاء في الدقيقة 57؛ حيث أمسك عماد السيد بتسديدة مصطفى جمال، قبل أن يتصدى لتسديدة جريندو.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 31 في المركز الخامس، بينما رفع الحرس رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن.