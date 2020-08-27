محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
خطف فريق الاتحاد تعادلاً قاتلاً أمام نظيره حرس الحدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.
تقدم حرس الحدود في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه عبدالرحمن خالد "جبنة"، قبل أن يتعادل أحمد راشد للاتحاد في الدقيقة 90+7.
وشهدت المباراة إهدار نادي حرس الحدود ركلتي جزاء في الدقيقة 57؛ حيث أمسك عماد السيد بتسديدة مصطفى جمال، قبل أن يتصدى لتسديدة جريندو.
وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 31 في المركز الخامس، بينما رفع الحرس رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر "في ليلة تألق عماد السيد".. الاتحاد يُعاقب الحرس على ركلتي الجزاء بتعادل قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.