محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
ذكرت تقارير صحفية أن خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي ووكيل أعماله يتواجد في الوقت الحالي في مدينة مانشستر.
وأضافت صحيفة توتو ميركاتو وفقًا لمصادرها أن والد النجم الأرجنتيني يتواجد في مدينة مانشستر، وشددت الصحيفة أن الساعات المقبلة ربما تكون حاسمة.
وأكمل التقرير أن الأمور كلها تبدو جاهزة لانتقال ميسي إلى صفوف السيتي، لكن يتبقى إقناع برشلونة على بيع اللاعب.
الوجهة المقبلة لميسي باتت الحدث الأهم على الصعيد الرياضي في العالم حاليًا، وكانت أخر الأندية التي ارتبطت برغبة في ضم ميسي هو باريس سان جيرمان والذي دخل في سباق الحصول على خدمات اللاعب وفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: والد ميسي في مانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.