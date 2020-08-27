تقارير: والد ميسي في مانشستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية أن خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي ووكيل أعماله يتواجد في الوقت الحالي في مدينة مانشستر.

وأضافت صحيفة توتو ميركاتو وفقًا لمصادرها أن والد النجم الأرجنتيني يتواجد في مدينة مانشستر، وشددت الصحيفة أن الساعات المقبلة ربما تكون حاسمة.

وأكمل التقرير أن الأمور كلها تبدو جاهزة لانتقال ميسي إلى صفوف السيتي، لكن يتبقى إقناع برشلونة على بيع اللاعب.

الوجهة المقبلة لميسي باتت الحدث الأهم على الصعيد الرياضي في العالم حاليًا، وكانت أخر الأندية التي ارتبطت برغبة في ضم ميسي هو باريس سان جيرمان والذي دخل في سباق الحصول على خدمات اللاعب وفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية.