مدرب آرسنال يكشف مصير النني وموقفه من اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال بأن محمد النني متوسط ميدان الفريق سينال منهم كل الدعم واصفًا إياه بالشخص الـ"الإيجابي"، لكنه رفض التأكيد أنه سيبقى في صفوف الفريق.

وقال آرتيتا في تصريحاته اليوم الخميس لوسائل الإعلام الانجليزية: "أنا أعلم مو (محمد النني) جيدًا للغاية، هو شخص إيجابي عندما يكون حولك، وسينال كل الدعم منا، لكن لا نعلم إن كان سيبقى في صفوف الفريق."

وتابع: "6 أكتوبر (موعد غلق موسم الانتقالات) مازال بعيدًا للغاية ولا يمكن أن نتوقع بأي شيء مما سوف يحدث."

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وأضاف: "أنا أعلم محمد النني جيدًا لقد لعبت معه وأعلم جيدًا نقاط القوة والضعف لديه بشكل جيد للغاية."

وواصل: "النني يمتلك العديد من القدرات المميزة، ومثل أي شخص أخر في الوقت الحالي هو معنا وسينال منا كل الدعم وأفضل بيئة ملائمة ليقدم أفضل ما لديه."

وظهر محمد النني مع آرسنال في مباراة إم كى دونز ضمن فترة الإعداد وتمكن من تسجيل هدف، للفريق بعد عودته من الإعارة التي خاضها في صفوف بشكتاش التركي.

ويمتلك آرسنال عقد محمد النني حتى 2022، وعاد للفريق بعدما رفض بشكتاش التركي تفعيل بند حق الشراء المنصوص عليه خلال إعارته في الموسم الماضي.