رسميًا.. كريم حافظ ينضم لملطية سبور حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

أعلن نادي ملطية سبور التركي عن التعاقد مع كريم حافظ المدافع الأيسر لمنتخب مصر بشكل رسمي من وادي دجلة حيث سيلعب في صفوف الفريق حتى 2023.

وحصل ملطية سبور على خدمات كريم حافظ بشكل نهائي من وادي دجلة ووقع عقد لمدة 3 سنوات مع الدولي المصري ليدعم صفوف الفريق.

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ولعب كريم حافظ الموسم الماضي 26 مباراة في الدوري التركي منقسمة بين قاسم باشا، وملطية سبور، الذي تمكن من التعاقد معه بشكل نهائي هذا الصيف.

وخاض كريم حافظ عدد من التجارب الأوروبية على مدار مسيرته مع كرة القدم بين بلجيكا وقبرص وفرنسا وأخيرًا تركيا.

ولعب صاحب الـ24 عامًا 7 مباريات دولية مع المنتخب الأول.