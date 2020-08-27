الاتحاد السكندري يخطف تعادل مثير أمام حرس الحدود

نجح فريق الاتحاد السكندري في خطف تعادلاً مثيراً أمام حرس الحدود في اللقاء الذي جمعهما ، في إطار منافسات الدوري مساء اليوم.

افتتح عبد الرحمن خالد جبنة التسجيل لنادي حرس الحدود في الدقيقة 62 بعدما نفذ خالد سامي رمية تماس طولية داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري هيأها توني لوكاسا لترتطم بإسلام جمال ويقابلها عبد الرحمن خالد جبنة بتسديدة داخل المرمى.

فيما سجل الاتحاد السكندري هدف التعادل في الدقيقة 95 عن طريق رزاق سيسيه، من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك أحمد السعدني.

الشوط الأول

وخلال الشوط الأول سيطر حرس الحدود على مجريات الأمور وشن بعض الهجمات الخطيرة على مرمى عماد السيد حارس الاتحاد السكندري.

وكانت أبرز هجمات حرس الحدود في الدقيقة 28 كرة عرضية

من إبراهيما كونيه من جهة اليمين قابلها جريندو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها عماد السيد عن مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 33 انفراد تام بالمرمى من إبراهيما كونيه بمرمى الاتحاد من جهة اليمين أتبعه بتسديدة قوية أبعدها عماد السيد عن مرماه ببراعة.

على الجانب الَاخر لم يظهر الاتحاد السكندري بمستواه المعتاد، في ظل ابتعاد خالد قمر مهاجم الفريق وخالد الغندور صانع الألعاب عن مستواهم خلال الشوط الأول.

الشوط الثاني

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بدأ حرس الحدود شن عدة هجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري، محاولًا تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 53 حصل حرس الحدود على ركلة جزاء،

بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار، ولكن نجح عماد السيد في التصدي لها ببراعة شديدة.

وظل الاتحاد السكندري يمرر الكرة في وسط الملعب من أجل إدراك هدف التعادل، ولكن كان يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي حرس الحدود.

وفي الدقيقة 73 سدد أحمد نبيل لاعب وسط الاتحاد السكندري، كرة قوية من داخل منطقة ولكن أمسكها أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 75 حصل جريندو على ركلة جزاء ثانية لحرس الحدود لعد عرقلة من محمود رزق، لينبرى جريندو لتسديدها ولكن واصل عماد السيد تألقه وتصدى لها ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 87 سدد عبد الغني محمد لاعب فريق الاتحاد تصويبة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد السعدني عن مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 91 سدد كريم الديب لاعب الاتحاد، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 31 في المركز الخامس، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.