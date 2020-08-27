إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام دجلة بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٢ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: لحراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي
خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد ٢٣ نقطة ويحتل المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري.
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