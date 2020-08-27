إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام دجلة بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٢ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: لحراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو

مرعي.ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد ٢٣ نقطة ويحتل المركز الـ ١١ في جدول ترتيب الدوري.‎