بوجبا يغيب عن الامم الأوربية بسبب كورونا

أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم اليوم الخميس، أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد استبعد من تشكيلة الفريق

التي ستخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية في الشهر المقبل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأضاف ديشان أن لاعب وسط رين إدواردو كامافينجا انضم للمنتخب بديلا لبوجبا.

وستلتقي فرنسا مع السويد في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن تستضيف كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.