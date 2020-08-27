أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم اليوم الخميس، أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد استبعد من تشكيلة الفريقالتي ستخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية في الشهر المقبل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.
وأضاف ديشان أن لاعب وسط رين إدواردو كامافينجا انضم للمنتخب بديلا لبوجبا.
وستلتقي فرنسا مع السويد في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن تستضيف كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بوجبا يغيب عن الامم الأوربية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.