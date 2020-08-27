بث مباشر مباراة الزمالك | رابط hd يلا شوت الزمالك ضد المقاولون العرب بين ماتش

يتقاسم بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري مع الزمالك بنفس الرصيد (42 نقطة لكل منهما)، ولكن مع فارق عدد الأهداف لمصلحة فريق الأهرام، وفي حال انتصار الأبيض فإنه سيستولى على الوصافة بفارق ثلاث نقاط مع صاحب المركز الثالث.

على الجهة الأخرى يأمل فريق المقاولون العرب الذي يتولى قيادته عماد النحاس، بالعودة إلى مساره الصحيح وإيقاف نزيف النقاط التي تعرض لها الفريق مؤخراً، حيث خسر في آخر مباراة وتعادل في أخرى وفاز في واحدة.

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ويمتلك المقاولون في رصيده حالياً 37 نقطة تضعه بالمرتبة الرابعة في جدول الترتيب، وسيقاتل بكل قوته أمام الزمالك لتأمين مركزه الرابع والحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي.

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تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك )