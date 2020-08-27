كورونا يحاصر لاعبي البريميرليج

تغيب عدد من لاعبي فريق تشيلسي اللندني عن تدريبات الفريق الكروي ،استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
ولم تكشف التقارير عن أي أسماء .
ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية
وسيبدأ الفريق مسيرته في الدوريالممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 سبتمبر المقبل.
وقالت صحيفة التايمز إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد ابلغت عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.
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