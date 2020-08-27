كريم حافظ ينتقل إلى مالاتيا سبور التركي

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، ضم الدولي المصري كريم حافظ ظهير أيسر نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وحصل ملطية سبور على خدمات كريم حافظ بشكل نهائيمن وادي دجلة ووقع عقد لمدة 3 سنوات مع الدولي المصري ليدعم صفوف الفريق.
ولعب كريم حافظ في صفوف مالاتيا سبور
وخاض كريم حافظ عدد من التجارب الأوروبية على مدار مسيرته مع كرة القدم بين بلجيكا وقبرص وفرنسا وأخيرًا تركيا.
ولعب صاحب الـ24 عامًا 7 مباريات دولية مع المنتخب الأول.
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