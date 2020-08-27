يلا شوت hd مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر coolkora … الدورى المصرى الان مباراة الزمالك والمقاولون العرب حصري لايف

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ويأمل المدير الفني للفارس الأبيض باتريس كارتيرون،إستغلال الدفعة المعنوية لدى لاعبيه من أجل حصد ثلاثة نقاط جديدة من المقاولون، واسترداد المركز الثاني مجدداً بعد أن أصبح لفريق بيراميدز.
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