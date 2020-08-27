أخبار الهلال| إعلامي نصراوي: “الواسطة” لا تُفيد في الزعيم!

أكد الكاتب الرياضي، محمد الدويش، أن هناك العديد من اللاعبين والمدربين الذين لم ينجحوا مع نادي الهلال على مدار تاريخه، رافضًا ما يُقال حول أن بيئة الزعيم جاذبة، مشيرًا إلى أن البرازيلي كارلوس إدواردو كاد أن يرحل عن الفريق الأزرق وهو في أوج تألقه؛ بسبب عدم تعديل عقده.
وقال الإعلامي النصراوي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “كم لاعباً ومدرباً لم ينجح في الهلال ؟ أعرف أنً هذا يحدث في كل الأندية في كل بلد وقد يكون بسبب المدرب واللاعب وليس النادي”.
وأضاف الدويش “لكن أطرح السؤال في وجه الأسطوانة المكررة عن البيئة الجاذبة. إدواردو نفسه كاد يرحل وهو في عزه ما لم يُعدّل عقده !”.
وتطرق الدويش إلى مقارنة بين إعلام الهلال والنصر، وكتب “كلّما شكى النصر إعلامياً هلالياً توسّط له إعلاميٌ نصراوي .. بينما الهلال لا شفيع ينفع ولا واسطة تفيد!”.
هذا ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة، إذ يتواجد على قمة الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.
ويكفي الهلال حصد 3 نقاط من الـ 3 مباريات المتبقية حتى يتمكن من التتويج باللقب المحلي في بلاده، خاصة وأن المواجهات المباشرة مع النصر الوصيف تنصب في صالحه.
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