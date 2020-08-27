رؤوساء أديداس يطالبون ريال مدريد بخطف ميسي

ادعت صحيفة ديفينسا سينترال الإسبانية مُطالبة رؤوساء شركة أديداس للأدوات الرياضية إدارة ريال مدريد باستغلال الفرصة الراهنة بدخول ليونيل ميسي في خلاف حاد مع إدارة برشلونة، وخطف توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح تقرير ديفينسا سينترال الذي نشر اليوم الخميس، وجود اتصالات بين مسؤولي شركة أديداس وإدارة ريال مدريد لدراسة الموقف الراهن، حيث ترعى أديداس الريال وأيقونة نادي برشلونة.

مسؤولو أديداس يعتقدون أن التعاقد مع ليونيل ميسي سيتسبب في انعاش كبير لخزائن الريال التي تكبدت خسائر مالية فادحة، في أعقاب جائحة فيروس كورونا، والتعاقد مع ميسي سيعود كذلك بالنفع على أديداس، وسيضاعف من مبيعاتها حول العالم نتيجة الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني بالاضافة إلى شعبية ريال مدريد.

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في سياق متصل، ترددت أنباء عن نية نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع ميسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، نظرًا للعلاقات القوية التي تربطه بالمدرب الكتالوني بيب جوارديولا والمدير الرياضي للنادي “تشيكي بيجريستين”.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة البرسا أول أمس الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020 برغبته في الرحيل عن النادي، عبر فاكس رسمي تم تسريب نصه إلى وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية.

ويقال أن عدة أندية بخلاف مانشستر سيتي يراقبون تطورات رحيل ميسي عن برشلونة، أمثال باريس سان جيرمان وإنتر ميلانو ويوفنتوس بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

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