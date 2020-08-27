أخبار النصر| عقوبة غير متوقعة تُثير الغضب ضد لجنة الانضباط!

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على نادي النصر تُقدر بـ40 ألف ريال فقط؛ لنشره بيانًا إعلاميًا تضمن إساءة لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما قررت تغريم رئيس النصر، صفوان السويكت، بقيمة 10 آلاف ريال؛ لمخالفته المادة 50- 2 من اللائحة، لنشره تصريحًا يتضمن إساءة لمسؤولي مباراة فريقه ضد الهلال في قرار غير قابل للاستئناف.

وكانت مواجهة الديربي بين الهلال والنصر قد تسببت في حالة من الاحتقان والغضب الشديد انتابت إدارة العالمي وجماهيره من رئيس لجنة الحكام، بسبب شعورهم بالتعرض للظلم التحكيمي خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الزعيم بنتيجة 4 ـ 1.

وعلى ذلك، دعا مجلس إدارة النصر في بيان رسمي إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل التصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام، وذلك في حال استمرار عدم التجاوب من قبل اتحاد القدم في هذا الشأن.

خبير قانوني يعلق على العقوبة

من جانبه، علق الخبير القانوني، أحمد الأمير، على العقوبة من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال “عارفين ليه لجنة الانضباط عاقبة النصر بمبلغ ٤٠ الف ريال فقط ؟ الإجابة؛ حتى لا يصبح القرار قابل للاستئناف ويتم الاستئناف ضده أمام ويلغى، ليش؟، لأن اللجنة تغاضت سابقاً عن بيانات مماثلة وذلك خطأ إجرائي من قبل لجنة غير مختصة في القانون الرياضي”.

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وأوضح “القرارات المتناقضة وتدخلها في صلاحيات لجان أخرى؛ لجنة الانضباط تثبت فشلها في تطبيق لوائح القانون الرياضي في اتحادنا!، مع احترامي وتقديري لكل اللجنة وأعضاءها ولكن للأسف لا يوجد لديهم خبرات أو أي نشاط سابق في مجال القانون الرياضي”.

وأنهى بقوله “عدالة المنافسة وتساوي الفرص تفرض تطبيق اللوائح بحذافيرها وليس الخوف من الاستئناف، الأيادي المرتعشة لاتجلب العدالة”.

ويتبقى في الدوري السعودي 3 جولات فقط على النهاية، من أجل حسم صاحب اللقب، واقترب الهلال من التتويج إذ يتواجد على قمة الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

ويكفي الهلال حصد 3 نقاط من الـ 3 مباريات المتبقية حتى يتمكن من التتويج باللقب المحلي في بلاده، خاصة وأن المواجهات المباشرة مع النصر الوصيف تنصب في صالحه.

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