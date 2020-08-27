زلاتان إبراهيموفيتش يُثير الجدل بفيديو في غرفة حمراء

أثار المهاجم السويدي المخضرم “زلاتان إبراهيموفيتش” الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عصر اليوم الخميس، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، داخل غرفة حمراء.

ولم تتجاوز مدة الفيديو 11 ثانية، وحقق ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعتين، و2000 إعادة نشر للتغريدة، و17 ألف اعجاب.

وكتب زلاتان إبراهيموفيتش عبارة “الهدوء الذي يسبق العاصفة” على هذا الفيديو، الأمر الذي دفع البعض للاعتماد في انتقاله لناد جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي وعدم التجديد للميلان.

بينما فسر أنصار ميلان ظهور زلاتان داخل غرفة حمراء، يؤكد توصله لاتفاق مع إدارة ميلان على التجديد لمدة موسم جديد بعد انتهاء فترة إعارته.

ونجح صاحب الـ 38 عامًا في تسجيل 10 أهداف في 18 مباراة بمنافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، لعبهم مع ميلان خلال النصف الثاني من موسم 2020/2019، بعد انضمامه بالمجان في الميركاتو الشتوي الماضي.

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وتسببت الأهداف الحاسمة التي سجلها زلاتان أمام أندية ساسولو وسامبدوريا وكالياري في الجولات الأخيرة من الموسم، في احتلال ميلان للمركز السادس المؤهل لمنافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

أولويات ميلان

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق “ماركيتي” أن أولويات ميلان خلال الميركاتو الصيفي تتجه نحو تدعيم خط الوسط الذي عانى بسببه على مدار المواسم الماضية أكثر من أي خط آخر.

ويفاوض ميلان لاعب وسط تشيلسي باكايوكو منذ فترة، كما ينوي الاجتماع بوكيل أعمال لاعب وسط بنفيكا فلورينتينو لويس (برونو سانتوس) الذي وصل إلى إيطاليا نهاية هذا الأسبوع لبدء المفاوضات مع ميلان.

وأوضح ماركيتي “في الوقت الحالي الأولوية لباكايوكو ولاعب وسط بريشيا تونالي، وهناك ثقة كبيرة في تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش لموسم جديد، أما إبراهيم دياز فقد وافق ملاك ميلان على ضمه من ريال مدريد، وهناك تسريع في المفاوضات”.

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