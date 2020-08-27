لاعب برازيلي يعرض خدماته على برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن وكيل أعمال اللاعبين المشهور “خورخي مينديز” عرض خدمات موكله الظهير الأيسر البرازيلي “أليكس تيليس” على برشلونة من أجل ضمه هذا الصيف من صفوف بورتو البرتغالي.

ويسعى المدير الفني لفريق برشلونة “رونالد كومان” إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تراجع اداء جوردي ألبا، وعدم اقتناعه بالمستويات التي قدمها جونيور فيربو، ما يفتح الباب امام تيليس من أجل تمثيل الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

ويعتقد الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عامًا أن الوقت قد حان للبحث عن تحديات جديدة بعيدًا عن بورتو لذلك طلب من ممثله “مينديز” البدء في البحث عن وجهة جديدة.

ولعب “أليكس تيليس” في المواسم الأربعة مع النادي البرتغالي، ما مجموعه 192 مباراة رسمية سجل خلالهم 24 هدفًا وقدم 55 تمريرة حاسمة.

يذكر أن عقد الدولي البرازيلي مع بورتو ينتهي الصيف المقبل 2021 ما يعني أن إدارة النادي ستسمح له بالمغادرة بالميركاتو الحالي مقابل مبلغ مالي مقبول بدلاً من خروجه مجاناً في الميركاتو الصيفي 2021.

..