رياضة | بايرن ميونخ يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ الألماني حقيقة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تعاقد النادي البافاري مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رومينيجه في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا يمكننا الدفع للاعب بهذا الحجم، إنه ليس جزءًا من سياستنا وفلسفتنا".

وأضاف:"بصراحة، سماع أن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة يجعلني حزينًا بعض الشيء، لقد كتب ميسي تاريخ هذا النادي وفي رأيي يجب أن ينهي مسيرته هناك".