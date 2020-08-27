رياضة | تورينو يتعاقد مع صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تورينو يتعاقد مع صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي تورينو الإيطالي عن تعاقده مع ميرجيم فويفودا مدافع منتخب كوسوفو لمدة 4 مواسم قادمة. وشارك فويفودا في 22 مباراة مع منتخب كوسوفو وانتقل لتورينو قادما من صفوف ستاندر لييج البلجيكي. وذكر تورينو في بيانه "نادي تورينو يسعده الإعلان عن تعاقده مع ميرجيم فويفودا من صفوف ستاندر لييج". وأضاف البيان "المدافع الدولي انضم إلى صفوف نادي تورينو بعقد يمتد لأربعة أعوام".

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