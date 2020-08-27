رياضة | ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يدرس عودة بعض المعارين، والفريق سيشهد مرحلة إحلال وتجديد.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "سيعود المغربي وليد آزارو، وأكرم توفيق، ومحمد شريف، وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهم للأندية".

وأضاف: "الرباعي قدموا مستوى جيد هذا الموسم".

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وواصل:" هناك مفاضلة بين أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، للعودة إلى خط هجوم الأهلي".

وزاد:" ريان تألق مع منتخب مصر الأوليمبي ونادي الجونة، وهو الأقرب للعودة خاصة أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي".

وتابع: "صلاح محسن حصل على فرصة مع الفريق الأول ومنذ انضمامه إلى الأهلي لم يقدم المستوى المأمول، رغم المبلغ الكبير المدفوع من أجل التعاقد معه".