رياضة | تعرف على تشكيل تشيلسي بعد الصفقات الجديدة.. "هجوم ناري"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل تشيلسي بعد الصفقات الجديدة.. "هجوم ناري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع بعض الصفقات النارية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن البلوز سيدعمون بأكثر من صفقة أخرى خلال الميركاتو، وتعاقد تشيلسي مع الثلاثي "حكيم زياش - تيمو فيرنر - بن تشيلويل" حتى الآن، بينما اقتربوا من الظفر بخدمات الثنائي تياجو سيلفا وكاي هافرتز.

وسوف يكون تشكيل تشيلسي الأساسي في الموسم المقبل كالتالي :-

حراسة المرمى: كيبا.

Advertisements

خط الدفاع: ازبيلكوتا - كورت زوما - روديجير - بن تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماسون ماونت - حكيم زياش - بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

يذكر أن الفريق اللندني قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.