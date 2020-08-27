الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي اليوم من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" التعاقد مع المدافع حمدان الكمالي، اللاعب السابق لفريق الوحدة. ولم يعلن شباب الأهلي المزيد من التفاصيل بخصوص التعاقد.

ويذكر أن الكمالي وصل إلى عامه الـ31، ويمتلك خبرة واسعة بعد أن لعب لسنوات طويلة بقميص الوحدة، كما حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news