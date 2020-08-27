- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي اليوم من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" التعاقد مع المدافع حمدان الكمالي، اللاعب السابق لفريق الوحدة. ولم يعلن شباب الأهلي المزيد من التفاصيل بخصوص التعاقد.
ويذكر أن الكمالي وصل إلى عامه الـ31، ويمتلك خبرة واسعة بعد أن لعب لسنوات طويلة بقميص الوحدة، كما حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع حمدان الكمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.