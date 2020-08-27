الامارات | اتحاد الكرة يقيم قرعة الكأس ودوري "الأولى" في دائرة الصحة بأبوظبي الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقيم قرعة الكأس ودوري "الأولى" في دائرة الصحة بأبوظبي الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُجري اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021، الثلاثاء المقبل، الساعة السابعة مساءً في مقر دائرة الصحة بأبوظبي. وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم مهد الطريق للرياضيين والفرق والمنتخبات لتحقيق العديد من الإنجازات، وساهم في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للرياضة.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجزيل الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته لحفل القرعة وتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لأسرة كرة القدم، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على جهوده الحثيثة للارتقاء بالأداء الرياضي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يسعى جاهداً لتطوير العمل وآلياته وتحقيق التقدم الذي تتطلع إليه جماهير الكرة الإماراتية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً كبيراً لجميع مسابقاته، لكنه يُركز أيضاً على البطولة الأغلى، كأس رئيس الدولة التي تُعد واحدة من أهم البطولات الكروية في الدولة، لأن هذه المسابقة جزء حيوي من تاريخ الإمارات الرياضي. وأضاف أن اختيار دائرة الصحة بأبوظبي لإقامة حفل القرعة جاء تقديراً لدورها الكبير وجهودها العظيمة في مكافحة جائحة كورونا، وتقديراً لخط الدفاع الأول في كل المؤسسات ذات الصلة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة على تعاونها المستمر وإرشاداتها وتوجيهاتها، متمنيا التوفيق لجميع الفرق في مسابقات الموسم الجديد.

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من جانبه أبدى الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي عن سعادته باستضافة مقر الدائرة لحفل قرعة المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة، وخصوصا بطولة الكأس، البطولة الأغلى التي تنتظرها الجماهير الرياضية في كُل موسم لما لها من أهمية كبرى لدى الأندية المشاركة فيها والتي تسعى دائماً للمنافسة على لقبها إلى جانب كونها مناسبة رياضية وطنية مهمة.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بمراسم قرعة الكأس ودوري الدرجة الأولى التي ستشهد حضور عدد محدود من مسؤولي الاتحاد ولجنة المسابقات وممثلي دائرة الصحة بأبوظبي، وستبث مراسم القرعة عبر قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، وكذلك عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد" مع ممثلي الأندية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظاً على السلامة العامة. وسيشهد الحفل سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، ثم قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، وقرعة مباريات دور الستة عشر في البطولة ذاتها.

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