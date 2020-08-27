شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يواجه كوكاكولا والقناة وديا استعدادا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني لكره القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة الكابتن سمير كمونة على اقامه مبارتين وديتين الاسبوع المقبل استعدادا لاستئناف الدوري.
حيث يلتقي الفريق أمام كوكاكولا يوم الإثنين المقبل باستاد أكاديمية الشرطه ثم يلتقي أمام القناة بملعبه بالاسماعيلية يوم الجمعة المقبل.
هذا ويلتقي الفريق اليوم في اولي تجاربه الوديه أمام كفرالباجور احد فرق القسم الرابع بالمنوفيه باستاد نادي جمهورية شبين.
وقرر مجلس إداره نادي جمهورية شبين برئاسة المحاسب أحمد الخشن الموافقه للفريق على اقامه معسكر قبل أي مباراه وديه خارجية بيوم وكأنها مباريات رسميه ..
يذكر أن فريق جمهورية شبين سوف يخوض اولي مبارياته الرسميه بعد عوده الدوري يوم 20 سبتمبر المقبل باستاد نادي جمهورية شبين أمام النجوم..
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