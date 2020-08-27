شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع «سار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المدافع الفرنسي مالانج سار في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نيس الفرنسي.
وأوضح النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه، أن صاحب الـ 21 عامًا ترك ناديه الفرنسي هذا الصيف عقب انتهاء عقده ليوقع على عقد يربطه بتشيلسي لمدة 5 سنوات.
ولفت الفريق اللندني إلى أن المدافع الفرنسي سيتم إعارته خلال موسم 2020-2021 من أجل الحصول على دقائق لعب ثمينة ليثقل خبراته ويصبح جاهزًا للعودة والمشاركة مع تشيلسي.
من جانبها، علقت مارينا جرانوفسكايا، المديرة التنفيذية لتشيلسي، على الصفقة قائلة: «فرصة التعاقد مع مالانج كانت لا يمكن تفويتها، هو موهبة هائلة ونحن سنتابعه عن قرب خلال فترة إعارته، ونتمنى أن يعود قريبًا إلى تشيلسي. نحن سعداء للغاية بالترحيب به في النادي اليوم».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع «سار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.