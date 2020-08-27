شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع «سار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المدافع الفرنسي مالانج سار في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نيس الفرنسي.

وأوضح النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه، أن صاحب الـ 21 عامًا ترك ناديه الفرنسي هذا الصيف عقب انتهاء عقده ليوقع على عقد يربطه بتشيلسي لمدة 5 سنوات.

ولفت الفريق اللندني إلى أن المدافع الفرنسي سيتم إعارته خلال موسم 2020-2021 من أجل الحصول على دقائق لعب ثمينة ليثقل خبراته ويصبح جاهزًا للعودة والمشاركة مع تشيلسي.

من جانبها، علقت مارينا جرانوفسكايا، المديرة التنفيذية لتشيلسي، على الصفقة قائلة: «فرصة التعاقد مع مالانج كانت لا يمكن تفويتها، هو موهبة هائلة ونحن سنتابعه عن قرب خلال فترة إعارته، ونتمنى أن يعود قريبًا إلى تشيلسي. نحن سعداء للغاية بالترحيب به في النادي اليوم».