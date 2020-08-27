شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020، والتي حصل على لقبها فريق بايرن ميونخ الألماني.

وحصد رونالدو الجائزة بهدفه في شباك فريق ليون الفرنسي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» للبطولة.

وكان الحساب الرسمي للبطولة قد أعلن عن قائمة مختصرة تضم 10 أهداف، وتم فتح باب التصويت للجماهير لاختيار الأفضل، وحصد هدف رونالدو 400 ألف صوت ليفوز بالجائزة.

وتنافس هدف رونالدو مع أهداف، جنابري لاعب بايرن ميونخ في شباك ليون الفرنسي، وهالاند لاعب بروسيا دورتموند في مرمى باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان في شباك سلافيا براغ، وسابيتزر لاعب لايبزيج الألماني في مرمى زينيت الروسي، ودوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس في شباك لكوموتيف موسكو، وكورنيه لاعب ليون في مرمى مانشستر سيتي، ولويس سواريز لاعب برشلونة في شباك إنتر ميلان، وألمو لاعب دينامو زغرب في مرمى مانشستر سيتي، وكوادرادو لاعب يوفنتوس في شباك أتلتيكو مدريد.

وفاز هدف رونالدو في ليون بالمركز الأول، فيما جاء هدف سابيتزر في شباك زينيت في المركز الثاني، وحل هدف كوادرادو في مرمى أتلتيكو مدريد ثالثا، وهدف سواريز في مرمى إنتر رابعا، وهدف جنابري في شباك ليون خامسا.

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