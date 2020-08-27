ارتيتا واثق من قدوم غابرييل وبقاء اوباميانغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن ثقته من أن النادي سيتوصل إلى إتفاق قريباً على عقد جديد مع بيير إيمريك أوباميانغ ويكمل التعاقد مع المدافع غابرييل من ليل.
وقال أرتيتا: "لا يمكننا الإعلان عن أي شيء بعد فيما يتعلق بـ غابرييل. لم يتم الانتهاء من الصفقة، إنه لاعب تابعناه لفترة طويلة. نأمل أن نتمكن من إنجازها".
وتابع: "كل شيء على ما يرام عندما يوقع الطرفان ويوافق اللاعب على الشروط ويخضع للفحص الطبي. في بعض الأحيان في المراحل النهائية، ليس الأمر سهلاً كما يبدو، لكننا إيجابيون جدًا في قدرتنا على القيام بذلك. عندما نحصل عليه سأكون سعيدًا للغاية. نحن مصممون على أن لديه السيرة الذاتية المناسبة لتحسين فريقنا. إذا تمكنا من الانتهاء من ذلك، سنكون سعداء".
وعن أوباميانغ أضاف: "أظل إيجابيا. لقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة حقًا معه ومع وكيله. أنا واثق من أننا سنجد اتفاقًا قريبًا، هذا هو شعوري".
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