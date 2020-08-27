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روني يدافع عن ماغواير ويشكك بقرار المحكمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

دافع الدولي الإنكليزي السابق واين روني عن اللاعب هاري ​ماغواير​ بعد مشاجرته في ميكونوس، وأصر على أن قائد ​مانشستر يونايتد​ "ليس هذا النوع من الأشخاص".

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وقال روني: "من خلال معرفتي لـ هاري، شخصيته ليست عدائية. لم أستطع أن أفهم كيف ذهبت الأمور إلى المحكمة. أدين وحُكم عليه في غضون ساعتين تقريبًا ... كيف حدث ذلك؟"

 

وأضاف: "هاري ليس هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. كان هناك مع صديقته وعائلته وأصدقائه وصديقاتهم... وليس مجموعة من الفتيان حيث تحدث الأشياء في بعض الأحيان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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