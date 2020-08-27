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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني يدافع عن ماغواير ويشكك بقرار المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
دافع الدولي الإنكليزي السابق واين روني عن اللاعب هاري ماغواير بعد مشاجرته في ميكونوس، وأصر على أن قائد مانشستر يونايتد "ليس هذا النوع من الأشخاص".
وقال روني: "من خلال معرفتي لـ هاري، شخصيته ليست عدائية. لم أستطع أن أفهم كيف ذهبت الأمور إلى المحكمة. أدين وحُكم عليه في غضون ساعتين تقريبًا ... كيف حدث ذلك؟"
وأضاف: "هاري ليس هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. كان هناك مع صديقته وعائلته وأصدقائه وصديقاتهم... وليس مجموعة من الفتيان حيث تحدث الأشياء في بعض الأحيان".
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