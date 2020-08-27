روني يدافع عن ماغواير ويشكك بقرار المحكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

دافع الدولي الإنكليزي السابق واين روني عن اللاعب هاري ​ماغواير​ بعد مشاجرته في ميكونوس، وأصر على أن قائد ​مانشستر يونايتد​ "ليس هذا النوع من الأشخاص".

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وقال روني: "من خلال معرفتي لـ هاري، شخصيته ليست عدائية. لم أستطع أن أفهم كيف ذهبت الأمور إلى المحكمة. أدين وحُكم عليه في غضون ساعتين تقريبًا ... كيف حدث ذلك؟"

وأضاف: "هاري ليس هذا النوع من الأشخاص على الإطلاق. كان هناك مع صديقته وعائلته وأصدقائه وصديقاتهم... وليس مجموعة من الفتيان حيث تحدث الأشياء في بعض الأحيان".