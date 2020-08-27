بويد: على رينجرز أن يبيع موريلوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

أشار اللاعب السابق كريس بويد إلى أن سلوك المهاجم ألفريدو ​موريلوس​ "المخزي" كان عائقًا أمام بداية ​رينجرز​ لموسم الدوري الاسكتلندي الجديد، ويجب على النادي أن يسعى إلى بيع المهاجم.



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وقال بويد: "إنها واحدة من تلك الأشياء التي بدأت بالفعل تزعجني الآن. لقد قلنا منذ عدة أشهر أن ألفريدو موريلوس، عندما يلعب بشكل جيد، يمكن أن يكون رائع".

وأضاف: "أعتقد أن سلوكه كان مخزيًا في الأسابيع القليلة الماضية وبالنسبة لي شخصيًا، فإن كبار اللاعبين عندما يحصلون على اهتمام، يظهرون صفاتهم وهذا لم يكن الحال مع موريلوس".