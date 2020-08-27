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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بويد: على رينجرز أن يبيع موريلوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
أشار اللاعب السابق كريس بويد إلى أن سلوك المهاجم ألفريدو موريلوس "المخزي" كان عائقًا أمام بداية رينجرز لموسم الدوري الاسكتلندي الجديد، ويجب على النادي أن يسعى إلى بيع المهاجم.
وقال بويد: "إنها واحدة من تلك الأشياء التي بدأت بالفعل تزعجني الآن. لقد قلنا منذ عدة أشهر أن ألفريدو موريلوس، عندما يلعب بشكل جيد، يمكن أن يكون رائع".
وأضاف: "أعتقد أن سلوكه كان مخزيًا في الأسابيع القليلة الماضية وبالنسبة لي شخصيًا، فإن كبار اللاعبين عندما يحصلون على اهتمام، يظهرون صفاتهم وهذا لم يكن الحال مع موريلوس".
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