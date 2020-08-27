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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايورال يرفض الانتقال الى الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
اوضحت تقارير صحافية أن بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد الإسباني رفض عرضًا من الدوري الإيطالي للتركيز على مفاوضاته للانتقال لفالنسيا هذا الصيف.
وكشفت هذه التقارير ان فالنسيا يجري مفاوضات مكثفة مع مايورال من أجل ضمه، مؤكدة ان اللاعب رفض الانتقال الى إحدى الأندية الإيطالية من أجل الرحيل لقلعة الخفافيش هذا الصيف.
وأظهر اللاعب مايورال قدرات تؤهله للذهاب بعيدًا خلال فترة إعارته الى فريق ليفانتي، مؤكدة انه يرغب بشدة في خوض مغامرة جديدة في فريق فالنسيا خلال الفترة المقبلة.
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