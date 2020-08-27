مايورال يرفض الانتقال الى الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

اوضحت تقارير صحافية أن ​بورخا مايورال​ مهاجم ​ريال مدريد​ الإسباني رفض عرضًا من الدوري الإيطالي للتركيز على مفاوضاته للانتقال ل​فالنسيا​ هذا الصيف.



وكشفت هذه التقارير ان فالنسيا يجري مفاوضات مكثفة مع مايورال من أجل ضمه، مؤكدة ان اللاعب رفض الانتقال الى إحدى الأندية الإيطالية من أجل الرحيل لقلعة الخفافيش هذا الصيف.

وأظهر اللاعب مايورال قدرات تؤهله للذهاب بعيدًا خلال فترة إعارته الى فريق ​ليفانتي​، مؤكدة انه يرغب بشدة في خوض مغامرة جديدة في فريق فالنسيا خلال الفترة المقبلة.