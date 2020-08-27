شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يرفض عرض ميلان مقابل اورييه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​توتنهام​ رفض عرضا أوليّا من نادي ​ميلان​ مقابل شراء الظهير الأيمن سيرج ​أورييه​. وفي غضون ذلك، يجري توتنهام محادثات متقدمة مع ​وولفرهامبتون​ بشأن صفقة لتوقيع الظهير الأيمن مات ​دوهرتي​. Advertisements ً ويبحث توتنهام في السوق للحصول على ظهير أيمن جديد هذا الصيف، والمدرب جوزيه مورينيو حريص على ضم الايرلندي دوهرتي. يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية للدوري الإنكليزي الممتاز تستمر لمدة 10 أسابيع اعتبارًا من 27 تموز وتنتهي في الخامس من شهر تشرين الأول.

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