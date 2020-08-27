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يوفنتوس يريد إستعادة مويس كين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

يسعى نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي لإستعادة المهاجم الشاب ​مويس كين​ من نادي ​ايفرتون​ الانكليزي في الفترة المقبلة من السوق الكروية الصيفية.

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وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن إدارة نادي السيدة العجوز ستقترح عملية تبادلية مع النادي الإنكليزي تضمن عودة صاحب الـ 21 عاماً إلى الفريق.

وكان كين قد رحل عن اليوفي بإتجاه إيفرتون في صيف العام الماضي، لكنه لم يتأقلم مع الأجواء الإنكليزية.

ولعب كين 33 مباراة مع ايفرتون في جميع المسابقات في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدفين وصناعة هدفين اخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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