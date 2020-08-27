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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يريد إستعادة مويس كين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لإستعادة المهاجم الشاب مويس كين من نادي ايفرتون الانكليزي في الفترة المقبلة من السوق الكروية الصيفية.
وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن إدارة نادي السيدة العجوز ستقترح عملية تبادلية مع النادي الإنكليزي تضمن عودة صاحب الـ 21 عاماً إلى الفريق.
وكان كين قد رحل عن اليوفي بإتجاه إيفرتون في صيف العام الماضي، لكنه لم يتأقلم مع الأجواء الإنكليزية.
ولعب كين 33 مباراة مع ايفرتون في جميع المسابقات في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن سوى من تسجيل هدفين وصناعة هدفين اخرين.
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