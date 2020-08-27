شكرا لقرائتكم صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلى أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، قاب قوسين أو أدنى من دخول قائمة الفريق لمباراة المصرى المقرر لها بعد غد، السبت، فى الدورى بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية الأيام الماضية وظهوره فيها بشكل جيد.

وأبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ارتياحه للمستوى الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية فى التدريبات، وهو ما كشفه فايلر بعد مباراة الجونة أمس بالدورى التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف، حيث أكد أن مستوى صالح فى تحسّن مُستمر وبات قريبا من دخول حسابات الجهاز الفني.

وغاب صالح جمعة عن حسابات فايلر منذ تولّى الأخير تدريب الفريق قبل نحو عام ولم يظهر فى أى مباراة رسمية، بل أن فايلر طلب رحيل اللاعب فى يناير الماضى قبل أن يتراجع ويوافق على منحه فرصة المشاركة فى التدريبات الجماعية تمهيداً للاستعانة به فى المباريات الرسمية.

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ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود كل من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، كما يغيب عن لقاء المصرى للإيقاف كل من أحمد فتحى والمالى أليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلى لمباراة المصرى عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائى بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسرى فى اللقاء المرتقب.