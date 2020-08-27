شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الزمالك .. 15 معلومة عن مباراة الأبيض وذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون ضد الزمالك يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز فى موسمها رقم 61 ويأتى الختام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، وذلك بمواجهة بين المقاولون العرب والزمالك والتى نستعرض أبرز الأرقام المختلفة حولها قبل انطلاقها حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار فى تلك المباراة التى يديرها تحكيميا الحكم محمد معروف. ونستعرض أبرز 15 معلومة عن مباراة الليلة..

1- المقاولون فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18. 2- الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15. الزمالك والمقاولون

3- تكبد المقاولون خسارة غير متوقعة أمام أسوان (0 – 1) بالجولة السابقة مساء الجمعة الماضية. 4- حقق الزمالك فوزاً كبيراً على غريمه الأهلى (3 – 1) فى لقاء القمة الذى جمع الفريقين بالجولة 21 السبت الماضي. المقاولون والزمالك

5- 73 مواجهة سابقة جمعت الطرفين فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979. 6- الكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 48 فوزاً مقابل 7 للمقاولون وتعادلا 18 مرة أخرها بهدفين لمثلهما فى الجولة 25 الموسم الماضي. 7- أحرز المقاولون 45 هدفاً فى شباك الزمالك الذى رد بـ 108 هدفاً . Advertisements 8- المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك فى الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف فى الشوط الثانى عبر كمال عبودة وحمدى نوح ومجدى كامل. الزمالك والمقاولون العرب 9- فى لقاء الدور الأول الذى جمع الطرفين بالجولة الخامسة تفوق الزمالك (2 – 1) تقدم محمد سالم للمقاولون عند الدقيقة 12 وأدرك التونسى فرجانى ساسى هدف التعادل فى الدقيقة 15 واضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز فى الدقيقة 34. 10- لعب المقاولون 1024 طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 315 منها وتعادل فى 371 وخسر 338 وأحرز 1019 هدفاً وعليه 999 هدفاً وجمع 1225 نقطة. 11- لعب الزمالك 1606 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 956 وتعادل فى 410 وخسر 240 وسجل 2693 هدفاً وتلقت شباكه 1204 هدفاً وحصل على 2805 نقطة. 12- عبد الحليم على الهداف الأول للزمالك طوال تاريخه فى الدورى برصيد 83 هدفاً. 13- أحمد على كامل مهاجم إنبى الحالى الهداف الأول للمقاولون فى الدورى برصيد 41 هدفاً. 14- يُدير اللقاء الحكم الدولى محمد معروف الذى سبق له الظهور فى 8 مباريات فى الدورى هذا الموسم من بينها لقاء الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب بالجولة الحادية عشرة ووادى دجلة والزمالك بالجولة الخامسة عشرة. 15- معروف صاحب الـ 34 عاماً تقلد الشارة الدولية عام 2014 وأشهر خلال المباريات السابقة 26 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون ضد الزمالك .. 15 معلومة عن مباراة الأبيض وذئاب الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.