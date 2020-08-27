شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسحات كورونا والعمل بـ"رابيد تيست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة، أندية الدورى الممتاز بإلغاء العمل بمسحات كورونا، والعمل باختبار الـ"رابيد تيست" بداية من الجولة المقبلة للدورى الـ23 والتى انطلقت اليوم بإجراء الـ"رابيد تيست" للنادى الأهلى الذى يستعد لمباراة المصرى البورسعيدي.

أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح اليوم، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلى الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة فى صدارة ترتيب جدول مسابقة الدورى الممتاز.

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من ناحية أخرى، جدد مسئولو الأهلى فتح ملف ضم البوركينابى إيريك تراورى مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحى لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى رفض التوقيع للأهلى مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى إرسال عرض رسمى لبيراميدز لشراء إيريك مقابل 2 مليون دولار.

ويرى مسئولو الأهلى أن تراورى هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحى لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومى الناتج عن رحيل رمضان صبحى، وناقش الأهلى فى وقت سابق تأجيل صفقة ايريك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق فى الوقت الحالى وعددهم 6 وهم الأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجاى والسنغالى اليو بادجى والمغربى وليد أزارو والتونسى على معلول والمالى اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط فى الموسم الجديد، إلا أن هناك اتجاه لمحاولة ضم للاعب فى الصيف نظراً للحاجة لخدماته على أن يتم تسويق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وحصل مسئولو الأهلى على توقيع إيريك تراورى مؤخرًا، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلى فى عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى.