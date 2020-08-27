شكرا لقرائتكم الاتحاد ضد حرس الحدود .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وظهرت الخطورة منذ الدقائق الأولى وتألق بشكل ملحوظ حارسى المرمى الذين زادوا عن مرماهم ببسالة وأضاع جريندو عبد اللطيف هجمتين خطيرتين لصالح الحدود، فى الوقت الذى أضاع فيه محمد الصباحى وخالد فرصتين للاتحاد السكندرى، وقد قام طلعت يوسف بإجراء تغيير مبكر بإخراج محمد الصباحى ونزول الإيفوارى رزاق سيسيه .

وضمت تشكيلة الاتحاد كل من عماد السيد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم، وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت ومحمد الصباحى وخالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر

بينما ضمت تشكيلة الحدود كل من احمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبينى،خالد سامى، مصطفى مارسيلو، ايوب بن مشارك،احمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، ابراهيم كونيه،جريندو عبداللطيف، نانا انتوى .

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و يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى فى ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق فى المقابل حذر محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة فى المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة فى جدول المسابقة.