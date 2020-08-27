شكرا لقرائتكم تشيلسي يتعاقد مع المدافع الشاب مالانغ سار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب مالانغ سار من صفوف نيس.

وانضم سار، 21 عاما، إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة أعوام، لكنه سيقضي الموسم الأول له معارا، دون الكشف عن النادي الذي سيستعيره. وقالت مارينا غرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي "فرصة التعاقد مع مالانج لم يكن من الممكن تفويتها".

وأضافت "إنه موهبة هائلة محتملة، وسنتابعه عن كثب خلال فترة إعارته، على أمل عودته قريبا لتشيلسي، سعداء بالترحيب به في النادي اليوم".