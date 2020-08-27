شكرا لقرائتكم الفيحاء يقيل سيماو.. ويعين الغدير بديلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء إقالة مدرب الفريق الأول خورخي سيماو من منصبه والتعاقد مع المدرب السعودي يوسف الغدير حتى نهاية الموسم الجاري.
وذكر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الله بن أحمد أبانمي إقالة المدير الفني خورخي سيماو والتعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير حتى نهاية الموسم الحالي". وقدم المجلس شكره لسيماو على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.
كما عبر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني يوسف الغدير متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.
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