شكرا لقرائتكم خبر عن فوطة وقفل ومعزة و طائرة الرئيس .. للسحر وجوه كثيرة فى الملاعب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ذهبنا لأول مرة لمواجهة أشانتي كوتوكو الغاني بطائرة حربية وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها فريق الى هناك".وفي خلال المباراة حدثت مفاجأة عندما هبط رئيس البلاد والذي كان رئيساً أيضاً للنادي في منطقة وسط الملعب وهناك قامت الجماهير بتحميله مسئولية الهزيمة وعرفنا بعدها أن الطائرة الرئاسية هبطت في مكان السحر وهو الأمر الذي عاد بالنفع على الفريق وخرجنا متوجين بلقب 1982 وقتها، تصريح أطلقه ماهر همام نجم الاهلى السابق عن تعرض فريقه للسحر في افريقيا ، والذى جاء بنتيجة عكسية ، وفاز الفريق في المباراة.

وقال ماهر همام نجم الاهلى السابق أن الطائرة الرئاسية هبطت في مكان السحر ، في اعتراف من كابتن الاهلى السابق بوجود السحر في الملاعب، مؤكداً تعرض القلعة الحمراء لأعمال سحر خلال مباراة العودة أمام أشانتي كوتوكو بنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاءت تصريحات همام لتضاف الى قائمة السح ر، و تفتح ملف الاعمال السفلية في الملاعب



الفوطة المسحورة

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قفل الشبكة

تصريحات خرجت بعد مباراة الزمالك و الإنتاج وأن لاعبى الابيض ليس لهم ذنب فى عدم تسجيل أهداف خلال اللقاء، وأن السبب يرجع الى أن الشبكة بها قفل يمنع اللاعبين من التهديف، أوتحقيق النتيجة المطلوبة للفوز بنقاط اللقاء .

الفوطة فى المرمى

اكشف مسئولو المنتخب الأولمبي وجود "فوطة" من مرمي المنتخب الغاني خلال أحداث المباراة التي جمعت مصر و غانا فى بطولة أمم أفريقيا التى اقيمت بمصر نوفمبر الماضى ، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولاحظ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وضع الحارس الغاني فوطة خاصة مكتوب عليها "حسبي الله ونعم الوكيل.. يالله" ، اكتشف لاعبو المنتخب الأمر بعد نهاية الشوط الأول وتم ابعاد الفوطة خارج المباراة .

معزة النيجر

التقى المنتخب الوطنى بقيادة حسن شحاتة مع النيجر فى بطولة أمم أفريقيا 2012 ، و شهدت أجواء قبل و اثناء المباراة ، أمور غريبة، وفقا لما صرح به عدد من نجوم المنتخب ، وهى المعزة التى استقبلت المنتخب فى الفندق، وكانت غريبة لها ريشتين، وعليها رسومات غريبة أيضا، وجاءت ملعب المباراة بواسطة أحد الاشخاص، و خسر الفراعنة المباراة على أرض المنافس .