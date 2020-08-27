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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي.. ضحك كهربا مع صالح.. وفايلر يخطف الأنظار بـ"السبورة".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الأهلى الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة العديد من المشاهد، فى مقدمتها وصلة الضحك التى تُعبرعن العلاقة القوية التى تربط ثنائى الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة فى ظل اقتراب عودة كهربا للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء الإيقاف لمدة عشر مباريات بسبب أحداث مباراة السوبر، ليعود كهربا لمباريات الأهلي بعد مباراة حرس الحدود المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.
كما اقترب صالح جمعة من مُغادرة "ثلاجة" رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وأكد الأخير أن صالح بات قريباً من الظهور فى مباريات الفريق بعدما اجتهد الفترة الماضية فى التدريبات.
وأظهرت الصور التى نشرتها صفحة الأهلي أيضاً عبر فيس بوك "سبوّرة" صغيرة يحملها فايلر فى المران لوضع بعض الجمل والخطط الفنية عليها وشرحها للاعبين فى المران من أجل تطبيقها عملياً.
كما ظهر فايلر يقوم بـ"رش المياه" على وجهه لمقاومة درجة الحرارة العالية خلال المران، وظهر فى الصور ثلاثى حراس المرمى محمد الشناوى وعلى لطفي ومصطفى شوبير يؤدون تدريبات قوية، بالإضافة إلى الحاوي وليد سليمان الذى ظهر يُداعب الكرة بقدمه بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بكدمة فى الصدر تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبات جاهزاً للمشاركة أمام المصرى.
وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمباراة المصرى المقرر لها السبت المقبل فى برج العرب من منافسات الجولة الـ23 للدورى، علماً بأن المارد الحمر حقق فوزاً صعباً أمس على الجونة بهدف نظيف حمل توقيع البديل مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
الشناوي اسد الاهلى
حراس مرمى الأهلى
روح معنوية عالية لمروان فى تدريب الاهلى بع
على لطفي يفكر فى مستقبله
فايلر يذاكر للمصري
فايلر يستعين بالمياه لارتفاع درجة الحراراة
كهربا انا نمبر وان
كهربا يداعب الكرة
كهربا يداعب صالح جمعة فى مران الأهلي
محمد هاني يعود للاهلى فى لقاء المصري
محمود وحيد
مصطفي شوبير يتصدي لإحدي الكرات
معلول
ياسر ابراهيم يحجز مكان فى تشكيلة الاهلى بعد الاصابات والايقافات
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