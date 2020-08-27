شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 15 معلومة عن مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز في موسمها رقم 61 ويأتى الختام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، وذلك بمواجهة بين المقاولون العرب والزمالك والتى نستعرض أبرز الأرقام المختلفة حولها قبل انطلاقها حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار فى تلك المباراة التى يديرها تحكيميا الحكم محمد معروف، لذا نستعرض أبرز 15 معلومة عن المباراة.

1- المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.

2- الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15.



3- تكبد المقاولون خسارة غير متوقعة أمام أسوان (0 – 1) بالجولة السابقة مساء الجمعة الماضية.

4- حقق الزمالك فوزاً كبيراً على غريمه الأهلي (3 – 1) في لقاء القمة الذي جمع الفريقين بالجولة 21 السبت الماضي.



5- 73 مواجهات سابقة جمعت الطرفين في بطولة الدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979.

6- الكفة تميل لمصلحة الزمالك الذي حقق 48 فوزاً مقابل 7 للمقاولون وتعادلا 18 مرة أخرها بهدفين لمثلهما في الجولة 25 الموسم الماضي.

7- أحرز المقاولون 45 هدفاً في شباك الزمالك الذي رد بـ 108 هدفاً .

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8- المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت في 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

9- في لقاء الدور الأول الذي جمع الطرفين بالجولة الخامسة تفوق الزمالك (2 – 1) تقدم محمد سالم للمقاولون عند الدقيقة 12 وأدرك التونسي فرجاني ساسي هدف التعادل في الدقيقة 15 واضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الفوز في الدقيقة 34.

10- لعب المقاولون 1024 طوال تاريخه في الدوري فاز في 315 منها وتعادل في 371 وخسر 338 وأحرز 1019 هدفاً وعليه 999 هدفاً وجمع 1225 نقطة.

11- لعب الزمالك 1606 مباراة طوال تاريخه في الدوري فاز في 956 وتعادل في 410 وخسر 240 وسجل 2693 هدفاً وتلقت شباكه 1204 هدفاً وحصل على 2805 نقطة.

12- عبد الحليم علي الهداف الأول للزمالك طوال تاريخه في الدوري برصيد 83 هدفاً.

13- أحمد علي كامل مهاجم إنبى الحالي الهداف الأول للمقاولون في الدوري برصيد 41 هدفاً.

14- يُدير اللقاء الحكم الدولي محمد معروف الذي سبق له الظهور في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم من بينها لقاء الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بالجولة الحادية عشرة ووادي دجلة والزمالك بالجولة الخامسة عشرة.

15- معروف صاحب الـ 34 عاماً تقلد الشارة الدولية عام 2014 وأشهر خلال المباريات السابقة 26 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.