شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الـvar بعد عرقلة إسلام محارب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة سبب عدم لجوء الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو عند عرقلة إسلام محارب لاعب الجونة فى مباراة الأهلى، التى أقيمت أمس باستاد القاهرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله مروان محسن مهاجم الأهلى فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

وقال مصدر بلجنة الحكام، إن بروتوكول تطبيق تقنية الفيديو لا يسمح بالتدخل فى احتساب الأخطاء خارج منطقة الجزاء، إلا فى حال الهجوم الواعد، وهى أن يقوم المهاجم باستخلاص الكرة من مدافع بعد ارتكاب مخالفة أو استخدام العنف ويحرز منها هدفا مباشرة، وفى هذه الحالة فقط يحق للفار التدخل ولكن هذا لا ينطبق على حالة إسلام محارب حيث كانت الكرة فى طريقها لمحمد الشناوى ولم تكن بحوزته.

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وأضاف المصدر أن محمود البنا حكم الفيديو ليس من حقه استدعاء حكم الساحة نور الدين فى هذه الحالة لأنها ليست من ضمن بروتوكول الفار أو ضمن الحالات التى يحق للفار التدخل فيها، مثل الطرد المباشر أو تحديد تخطى الكرة خط المرمى من عدمه.

وأوضح المصدر أن تمركز ابراهيم نور الدين فى اللعبة كان صحيحا لأنه وجهه كان فى اتجاه الكرة، ولم يشاهد لحظة عرقلة محارب.