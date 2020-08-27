شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي استعداداً لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي من دخول قائمة الفريق لمباراة المصري المقرر لها بعد غد ، السبت، في الدوري بعد المشاركة في التدريبات الجماعية الأيام الماضية وظهوره فيها بشكل جيد لاسيما بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إرتياحه للمستوى الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية في التدريبات ، وهو ما كشفه فايلر بعد مباراة الجونة أمس بالدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف حيث أكد أن مستوى صالح في تحسّن مُستمر وبات قريب ن دخول حسابات الجهاز الفني.

وغاب صالح جمعة عن حسابات فايلر منذ تولّي الأخير تدريب الفريق قبل نحو عام ولم يظهر في اي مباراة رسمية بل أن فايلر طلب رحيل اللاعب في يناير الماضي قبل أن يتراجع ويوافق على منحه فرصة المشاركة في التدريبات الجماعية تمهيداً للإستعاة به في المباريات الرسمية.

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ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ، كما يغيب عن لقاء المصري للإيقاف كلاً من أحمد فتحي والمالي آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الاهلي لمباراة المصري عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائي بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسري في اللقاء المرتقب.